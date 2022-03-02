Беззбройні жителі Конотопа мало не "порвали" російських окупантів

Те, як у Конотопі "радісно" зустріли озброєних бійців армії РФ, можна побачити в Telegram-каналі " Інформатор ".

Як стало відомо, в місті зібрали віче, на якому мер Конотопа повідомив жителям - "орки" поставили ультиматум: або він здає Місто, або місто розносять артилерією. За словами мера, всі повинні вирішити самі жителі, а він вже зробив власний вибір - тільки воювати.

Трохи пізніше, з'явилося відео про те, як йдуть "розбірки" з російськими окупантами, які розстріляти місто артилерією, боягузливо, і здалеку. Зокрема, жителі змусили росіян покинути вулиці міста, і агресори навіть зробили це з піднятими руками, що, безумовно, вказує на низький моральний дух.

По людях видно, що вони готові рвати орків голими руками.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російську військову колону жителі просто не пропускають в Енергодар.

Також раніше ми інформували про те, що РФ знову стягує бойові судна до Одеси.

А до цього наш портал повідомляли про те, що деякі банки України можуть оголосити про кредитні канікули-НБУ дозволив.