Беззбройні жителі Конотопа мало не "порвали" російських окупантів
Те, як у Конотопі "радісно" зустріли озброєних бійців армії РФ, можна побачити в Telegram-каналі "
Як стало відомо, в місті зібрали віче, на якому мер Конотопа повідомив жителям - "орки" поставили ультиматум: або він здає Місто, або місто розносять артилерією. За словами мера, всі повинні вирішити самі жителі, а він вже зробив власний вибір - тільки воювати.
Трохи пізніше, з'явилося відео про те, як йдуть "розбірки" з російськими окупантами, які розстріляти місто артилерією, боягузливо, і здалеку. Зокрема, жителі змусили росіян покинути вулиці міста, і агресори навіть зробили це з піднятими руками, що, безумовно, вказує на низький моральний дух.
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По людях видно, що вони готові рвати орків голими руками.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російську військову колону жителі просто не пропускають в Енергодар.
Також раніше ми інформували про те, що РФ знову стягує бойові судна до Одеси.
А до цього наш портал повідомляли про те, що деякі банки України можуть оголосити про кредитні канікули-НБУ дозволив.