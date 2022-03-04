З якої причини українцям варто ігнорувати всю продукцію від Coca-Cola.

Українців закликають відмовитися від покупок товарів, які виробляються знаменитою компанією

Про те, чому громадянам України бажано не купувати напої від Coca-Cola, а торговим мережам необхідно просто розірвати всі домовленості з цим виробником, в цей четвер, 3-го березня, у своєму Telegram-каналі, емоційно написав радник глави МВС, Антон Геращенко .

Як стало відомо, Coca-Cola продовжить і далі працювати з нацистською Російською Федерацією(залишить склади, виробництва і так далі), всупереч тому, що безліч світових компаній покинули країну-агресор, і, природно, закрили там як магазини, так і виробництво.

Зокрема, трохи прямого тексту від Геращенко: "З цього моменту жодної банки, пляшки вашої сраної солодкої водички українці купувати не будуть! Ясно?! Звертаюся до власників найбільших торгових мереж України! Прошу вас завтра ж розірвати всі контакти з компанією Coca-Cola! Завод свій в Броварському районі Київської області можете закривати теж завтра! Нехай подавляться своєю газованою водою! Підтвердження факту співпраці з окупантами — офіційне повідомлення інформаційного агентства окупантів - ТАСС".

Варто нагадати, що компанія Coca-Cola виробляє 5 з 6 найбільш продаваних світових брендів в лінійці безалкогольних напоїв, і це: соки, енергетики, різні види Coca-Cola/Fanta/Schweppes/Sprite/Bon-Aque.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що вся відібрана у російських окупантів військова техніка, буде використана ЗСУ за прямим призначенням.

Також раніше ми інформували про те, що Арестович розповів, на які незначні поступки пішли російські окупанти.

А до цього наш портал повідомляли про те, що над затокою збитий черговий російський літак.