Російські окупанти бомблять і обстрілюють Ізюм в Харківській області. Ворог б'є по житлових кварталах.

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області. Центр міста Ізюм вже практично знищений. Про це заявив заступник міського голови Володимир Мацокін, повідомляє "Суспільне".

За його словами, в Ізюмі спостерігаються наймасштабніші руйнування з часів Другої світової. Люди другу добу ховаються в сховищах.

"Центр Ізюма практично стертий. У нас наймасштабніші руйнування з часів Другої світової. Центр міста практично стертий. Пошкоджені школи, лікарня. Немає світла, газу, тепла. Немає продуктів. Люди другу добу в сховищах", - сказав Мацокін.

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