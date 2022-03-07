Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області. Центр міста Ізюм вже практично знищений. Про це заявив заступник міського голови Володимир Мацокін, повідомляє "Суспільне".
За його словами, в Ізюмі спостерігаються наймасштабніші руйнування з часів Другої світової. Люди другу добу ховаються в сховищах.
"Центр Ізюма практично стертий. У нас наймасштабніші руйнування з часів Другої світової. Центр міста практично стертий. Пошкоджені школи, лікарня. Немає світла, газу, тепла. Немає продуктів. Люди другу добу в сховищах", - сказав Мацокін.
Нагадаємо, генерал з Чугуєва наказав бомбити Харків.
Як повідомляла Politeka, глава Міноборони Резніков повідомив обнадійливі новини.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Величезний снаряд влучив у житловий будинок Чернігова і не здетонував, розміри вражають: "Ворог з повітря..."
Україна пішла в контрнаступ під Маріуполем, подробиці: "Близько 30 російських окупантів..."
«Грабують і розстрілюють машини»: окупанти не випускають українців зі зруйнованих міст
Знайдено тіло відомого російського олігарха, що відомо: "Народився в Україні"
Також Politeka писала, що ЗСУ ліквідували двох підполковників ворожої армії.