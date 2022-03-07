Як пише Politeka.net, українці вже 12-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. За цей час захисникам України вдалося не тільки зупинити наступ, а й піти в контрнаступ за деякими стратегічними напрямками. Губернатор Миколаєва Віталій Кім записав нове звернення, в якому розповів про ще одну перемогу українських військових.

"Аеропорт наш, вибили, влаштовуємося там зручніше. Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, ця точка потрібна, зараз ми по окрузі, по лісах, позбираємо їх, які порозбігалися. Ну і прийдемо до тями. З інших напрямків теж відбилися. Там вони меншими силами заходили, розгублені і маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - сказав у зверненні Віталій Кім.

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