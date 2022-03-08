Ірпінь не здається, а окупанти можуть йти туди, куди поплив російський корабель.

Мер Ірпеня дав гідну відповідь на вимоги російських окупантів

Те, що представники військових формувань країни-агресора дали 24 години на повну здачу міста Ірпінь у Київській області, але місцева влада категорично відмовилася, випливає з повідомлення мера міста, Олександра Маркушина , включаючи деякі подробиці, розміщені в соцмережі Facebook.

Зокрема, в понеділок, о 5 годині 58 хвилин вечора, Маркушину надійшло повідомлення від окупантів, в якому були явні загрози його життю і здоров'ю, включаючи фактичну вимогу про повну здачу міста Ірпінь.

Природно, що подібні вимоги викликали у мера легке здивування: "Мене дивує, що ці чудовиська досі не зрозуміли - Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б'ється!".

Своєю чергою, мер зробив агресорам пропозицію у відповідь, від якої, можливо, їм буде складно відмовитися: "Протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади та зберегти життя і здоров'я кільком тисячам російських солдатів-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в Росію, а жінок Ірпінської громади я привітаю і без Вас".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що добровольці з Польщі показали знищену техніку РФ, і дали їй містку характеристику.

Також раніше ми інформували про те, що вороги України обстріляли евакуаційний автобус під Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, на яких пропускних пунктах західного кордону України найменше черг.