У Росії чоловік спалив військкомат, щоб його не закликали воювати з Україною.

Інцидент стався вночі в Московській області, в мережі з'явилося відповідне відео. У населеному пункті Луховиці місцевий житель прийшов до військкомату і розфарбував його ворота в кольори українського прапора. Він додав напис: «Я не піду вбивати братів».

Потім невідомий перебрався через паркан і закинув у вікна військкомату коктейлі Молотова. В результаті будівля загорілася.

Пізніше росіянин анонімно розповів про свій вчинок в одному з Телеграм-каналів. Він пояснив, що хотів спалити архів з особистими справами призовників, який розташовувався в згорілій частині.

«Це має перешкодити мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників в полоні або списках загиблих. Вважаю, що це треба поширити. Українці знатимуть, що в Росії за них б'ються, не всі бояться і не всім байдуже. Наші протестувальники повинні надихнутися і діяти рішучіше», - заявив чоловік.

Він вважає, що його вчинок допоможе зломити дух російської армії і уряду.

«У них скоро земля почне горіти під ногами, пекло чекає і вдома», - стверджує невідомий.

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