Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових, розповівши, як вони можуть врятувати себе.

На цю тему президент висловився у своєму новому зверненні, яке було опубліковано в його Телеграм-каналі.

Зеленський російською мовою звернувся до російських військових. Він вказав їм на те, що за 14 днів війни стало цілком очевидно, що Україна продовжить чинити опір, поки не поверне свою землю і поки ворог не відповість сповна за вбитих людей.

Проте український президент заявив, що у російських військових ще є шанс врятуватися.

«Ви ще можете врятуватися. Якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли вони говорять вам, що у вас ще є шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім полону або загибелі. Ви забираєте наші життя і віддасте свої», - заявив Зеленський.

Він додав, що перехоплення розмов показують, що російське командування вже розуміє, до чого все йде.

«І ми знаємо – у нас є перехоплення розмов-що ваші командири вже все розуміють. Потрібно закінчувати цю війну. Потрібно повертатися до світу. Йдіть з наших будинків, йдіть до себе», - закликав росіян Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський виступив з новою заявою.

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