Сьогодні в Держприкордонслужбі повідомили про ще один збитий ворожий винищувач.

Над столицею України сьогодні, дев'ятого березня, був збитий СУ-27 окупантів. Про це поінформували в Держприкордонслужбі України, представивши кадри в Телеграм-каналі.

"Залишки російського СУ-27, збитого над Києвом. Пілот катапультувався, але парашут не розкрився, загинув» - сказано в повідомленні.

Також Зеленський зробив нове звернення і зазначив, що Росія вже перекинула в Україну майже всі свої сили, однак і масштаб української відповіді був максимальним. Президент підкреслив, що рішучість і сила українців надихнула і вразила весь світ.

Зеленський нагадав усім українцям, що ворог може зруйнувати наші будинки та інфраструктуру, але ніколи не добереться до нашого серця і нашої душі.

"Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої військової техніки за рахунок трофеїв, які взяли на поле бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону", - розповів президент.

Нагадавши, Зеленський повідомив про новий план заходу щодо України.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідомив, скільки РФ втратила авіації в Україні за 13 днів.

Також Politeka писала, що Зеленський чітко висловився про переговори з Путіним і вступ до НАТО.