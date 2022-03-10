Радник керівника офісу президента Олексій Арестович повідомив, які точки зараз безуспішно намагаються захопити російські військові.

Про це Олексій Арестович сказав під час ефір у Марка Фейгіна.

"Три ключові точки зараз. Тикаються під Бровари зараз. Далеко від Броварів, але намагаються пройти. Там ще складна місцевість. Отримують від нас артилерією, авіацією. Намагаються в Миколаїв залізти, теж отримують... Намагаються Харків підрізати. Вони перекидають приблизно частину нещасних з так званої "ЛНР" на північ, де штурмувати не треба. Була спроба пройти на південь на Куп'янськ і на Ізюм. І посунулися вони з Миколаєва на північ. Спроба так зобразити рух у бік Кривого Рогу і Нікополя", - заявив радник глави ОП.

Також Арестович назвав причини провалу росіян.

«По-перше, не багато військ, по-друге, Ласкаво просимо на поживу, як то кажуть. Я дивлюся, нічого їх життя не вчить. Все той же план реалізують, ніяких спроб зімпровізувати. Все нічого, машина змушує централізовано здійснювати план», – сказав радник керівника ОП.

Арестович прогнозує, що Росія зараз проведе часткову мобілізацію.

"Їх кинуть без бойового злагодження. Ну тобто, це знову на смерть, додадуть ще 20 тисяч трупів до того, що вже є. Це жахлива авантюра", - зазначив він.

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