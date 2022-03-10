У мережі показали кадри з особливим трофеєм, який відвоювали ЗСУ.

У мережі з'явилися кадри захопленого Панцир-С1, вартість якого перевищує 15 мільйонів доларів. Відзначимо, що Панцир-С1 – це новітній самохідний ЗРПК, який може бути застосований на суші і на військових кораблях.

Інформація про це з'явилася на сторінці ЗСУ у Фейсбуці.

"Сили спеціальних операцій ЗС України-взяли ще один «особливий» трофей: Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Разом переможемо!» - сказано під кадрами.

Нагадаємо, Панцирль-С1 оснащений сучасним обладнанням і озброєнням для ураження будь-яких цілей в повітрі для захисту цивільних і військових об'єктів.

Раніше Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про перші результати роботи гуманітарних коридорів для цивільного населення, роботу яких неодноразово зривали російські окупанти.

Верещук повідомила, що за два дні з міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави вивезли понад 60 тисяч осіб.

З міста Ізюм до міста Лозова Харківської області вдалося виїхати приблизно 3 тисячам осіб. Також в Ізюм завезли понад 100 тонн допомоги: медикаменти, їжу, воду.

З міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель та інших з Київської області протягом 9 березня було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.

Нагадавши, Величезну колону постачання розбили під Сумами, Бутусов розповів подробиці: "за цю операцію варто давати...".

Як повідомляла Politeka, ЗСУ збили черговий літак окупантів, вражаючі подробиці: "не шкодуємо...".

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