Окупантам не дали без зусиль перетнути річку під Києвом

Те, що ЗСУ успішно завадили військовій техніці "російської орди" форсувати річку Ірпінь по понтонному мосту поблизу Гостомеля, свідчать супутникові знімки, опубліковані "Maxar Technologies", про що, посилаючись на "CNN", пишуть в " Українських національних новинах ".

На фото, опублікованому 13-го березня, помітний знищений понтонний міст, як й пошкоджена або частково затонула військова техніка російських окупантів.

Нагадаємо, що українські військові в районі Ірпеня до цього моменту не допускали просування військ РФ до Києва: Головний міст через річку Ірпінь зруйнували, що завадило швидкому наступу "орків", оскільки річка є ґрунтовною перешкодою для російських військових.

Даний понтонний міст розгорнули на відкритій місцевості, приблизно в 8 кілометрах на північ від основного моста через річку Ірпінь. Це ще одне відоме місце, де окупанти розташували понтонний міст, необхідний для просування бойових транспортних засобів: перед початком війни, РФ спорудила понтонний міст через річку Прип'ять в Чорнобильській "зоні відчуження", а тому перекинула через нього кілька десятків одиниць військової техніки.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти скинули бомбу на місто в Миколаївській області, відео.

Також раніше ми інформували про те, що існує дієвий метод, який допоможе отримати від Росії компенсацію за збитки, завдані війною.

А до цього наш портал повідомляли про те, що на узбережжі Одеси все ще може з'явитися "Російська орда".