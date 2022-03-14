Український футболіст Ярослав Ракицький, який три роки відіграв за пітерський "Зеніт", закликав Росію залишити його країну в спокої. Він зазначив, що зараз неможливо мовчати і спорт не може бути поза війною.
На своїй сторінці в Instagram Ракицький написав, що йому боляче дивитися, як мирні українці гинуть від рук російських солдатів. Футболіст в черговий раз підкреслив, що нас не потрібно звільняти.
"Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну! Гинуть мирні Українці від російських солдатів. Нас не потрібно звільняти! Залиште нас і нашу Україну! Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що Росія дезінформує свій народ. Вам не говорять правду. Я бажаю добра і миру моїй волелюбній Україні!"–- підсумував Ярослав.
Нагадаємо, легендарний тренер жорстко висловився про цинізм армії РФ.
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