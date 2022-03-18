Фактично все своє життя присвятив футболу.

На 46-му році, з цього життя, передчасно пішов колишній футболіст ФК "Шахтар"

Про те, що зупинилося серце експівзахисника знаменитого футбольного клубу " Шахтар ", Повідомляється на офіційній сторінці "гірників".

Відзначимо, що трохи більше, ніж через 6 місяців, 12-го жовтня 2022-го року, ексгравцеві національної збірної України, тільки мало виповнитися всього лише 46 років. Однак про справжню причину, яка призвела до смерті Бахарєва, зараз нічого невідомо.

Нагадаємо, що Олексій Бахарєв грав за "гірників" з 1999-го по 2004-й роки, провівши, в цілому, 177 матчів і забив 13 голів.

Також, він був гравцем команди з Донецька, в той момент, коли "Шахтар", вперше за свою багату історію, потрапив в груповий турнір "Ліги чемпіонів" (2000-2001), а також став першим чемпіоном в нашій країні(2001-2002).

Але і завершивши свою кар'єру, Олексій не кинув футбол - понад десять років він пропрацював дитячим тренером в академії "Шахтаря".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Євген Кошовий чесно зізнався, як часто зараз розмовляє із Зеленським.

Також раніше ми інформували про те, що Зеленський розповів, коли розглянуть заявку України Про вступ до ЄС.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ексучасник "Танців з зірками" показав свою найголовнішу жінку.