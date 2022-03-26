Як пише Politeka.net, 15 березня Верховна Рада скасувала акцизи на паливо, а також знизила податок на додану вартість з 20% до 7%. Також Кабмін прийняв постанову, завдяки якій було дозволено обіг палива "Євро 3 "і" євро 5", завдяки чому ціни на заправках почали падати. Денис Шмигаль повідомив, на скільки паливо стало дешевше, опублікувавши новий пост в тг-каналі.
"Кілька тижнів тому Уряд і парламент зробили ряд кроків, щоб стабілізувати ціни на бензин і наситити ринок достатньою кількістю палива.
Вже зараз ми можемо з упевненістю сказати, що ці рішення дали свій результат.
Ціни знизилися на 5-10 гривень, а пальне знову з'явилося на багатьох АЗС. З Європи в Україну поїхали тисячі тонн пального", - написав прем'єр.
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