Його подруга не розуміє солдата і намагається переконати росіянина залишитися в Україні до самого кінця війни.

Деякі солдати російської армії не приховують, що хочуть вирватися з війни в Україні, куди вторглися більше місяця тому. Їм вже плювати на медалі, які обіцяє путін, плювати на гроші. Про це свідчить розмова окупанта з друзями, яку перехопила Українська Служба безпеки.

Загарбник каже, що українські захисники постійно їх обстрілюють. Російський солдат зізнається, що втомився від життя "в підземеллі", де він з товаришами по службі змушений ховатися. Він зізнається, що вже готовий працювати на кладовищі, адже звик рити окопи.

Його подруга не розуміє солдата і намагається переконати його залишитися в Україні до самого кінця війни. Мовляв, як повернеться в Росію буде "ветераном" спецоперації "в Україні" - путін підписав такий указ, пообіцявши воїнам медалі.

"Ветеран? Єб*в я всі ці медалі! Нам тут медалей наобіцяли... Везіть мене додому! Мені, на*уй потрібні ваші медалі..." - обурюється загарбник.

В іншій розмові з другом він зізнається у великих втратах, розповідає, що РФ кинула на поле бою навіть молодших його хлопців 18-ти років. А ще каже, що більше не може чути звуків вибухів та боїться будь-якого шороху.

Окупант відкрито заявив: чекає мирну угоду між Україною і рф. Але друзі розчаровують його, кажучи, що кремлівське керівництво на домовленості не йде.

Нагадаємо, у мережі показали Маріупольський драмтеатр зсередини після бомбардування рашистів.

Як повідомляла Politeka, окупанти отримали по заслугах на Сумщині, окопатися не вийшло.

Також Politeka писала, що окупанти вісім годин поспіль бомблять Луганщину, задіяна авіація.