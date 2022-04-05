Голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль та голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповіли, що сталося.

Українські захисники продовжують мужньо обороняти свою землю і завдавати поразки окупантам. У ніч на вівторок, 5 квітня сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили ворожі цілі.

Як повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль в області українські військові збили дві ворожі цілі.

"Доброго ранку, Рівненщина! Вночі силами ППО збиті дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", - написав Коваль.

Також про збиту ракету противника повідомив у Telegram голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко:

"Вчора вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету в небі над Волинню".



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