Українські захисники продовжують мужньо обороняти свою землю і завдавати поразки окупантам. У ніч на вівторок, 5 квітня сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили ворожі цілі.
Як повідомив голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль в області українські військові збили дві ворожі цілі.
"Доброго ранку, Рівненщина! Вночі силами ППО збиті дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", - написав Коваль.
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Також про збиту ракету противника повідомив у Telegram голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко:
"Вчора вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету в небі над Волинню".
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