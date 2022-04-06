Також жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися.

Противник стягує техніку на Донбасі і готується до наступу через 3-4 дні.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

Він також заявив, що українські військові готові до цього наступу. Зараз, за словами Гайдая, в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч жителів, в Сєвєродонецьку менше.

Однак російські окупанти вже стягують техніку до області і будуть наступати через три або чотири дні.

Зараз Попасне вранці б'ють з "Градів" і авіації. Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.

"60% Рубіжного контролюють росіяни, екс-мер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються безуспішними і з численними втратами ворога. Офіційно за понад 40 днів війни евакуйовано орієнтовно 30 тисяч, порахувати кількість виїздів людей власним транспортом - поки неможливо» - говорить Гайдай.

Також жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю.

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