Противник стягує техніку на Донбасі і готується до наступу через 3-4 дні.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці в Телеграм-каналі.
Він також заявив, що українські військові готові до цього наступу. Зараз, за словами Гайдая, в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч жителів, в Сєвєродонецьку менше.
Однак російські окупанти вже стягують техніку до області і будуть наступати через три або чотири дні.
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Зараз Попасне вранці б'ють з "Градів" і авіації. Евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат.
"60% Рубіжного контролюють росіяни, екс-мер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Прорватися вглиб міста орки не можуть, щоденні атаки залишаються безуспішними і з численними втратами ворога. Офіційно за понад 40 днів війни евакуйовано орієнтовно 30 тисяч, порахувати кількість виїздів людей власним транспортом - поки неможливо» - говорить Гайдай.
Також жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського просять терміново евакуюватися. Поки російські окупанти не знищили залізницю.
Нагадавши, Командир фрегата, з якого ракетами "прасують" Україну, опинився з Вінниччини: фото та особисті дані.
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Також Politeka писала, що В Укрзалізниці зробили заяву з приводу евакуації жителів Донбасу:"щоб убезпечити свої сім'ї".