Відзначається, що зараз обстежити місце подій повною мірою неможливо, оскільки окупанти не припиняють обстріли для приховування власних злочинів.

Особи, які постраждали від застосування ворогом отруйної речовини невідомого походження в Маріуполі Донецької області, перебувають у відносно задовільному стані. Про це повідомили в Telegram окремого загону спеціального призначення "Азов".

Відзначається, що зараз обстежити місце подій повною мірою неможливо, оскільки окупанти не припиняють обстріли для приховування власних злочинів. Очевидець розповів, що після розпилення невідомої речовини над епіцентром стояв начебто білий туман.

Постраждалі від застосування отруйної речовини поскаржилися на шум у вухах, тахікардію, задишку, нудоту і високу температуру. Також серед основних симптомів у постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість і печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей. Найгірше стан від ураження хімічною речовиною - у літньої жінки, їй гірше за всіх приходиться.

Як повідомив лікар анастазіолог військового госпіталю, на щастя, на симптоми отруєння серйозною фосфороорганікою (зарин / зоман) вони не дуже схожі. Перше що навскидку спадає на думку в плані БОВ - це нелетальні антихолінергічні препарати.

Найвідоміше з таких речовин - це 3-хінукліділовий ефір бензилової кислоти або так звана "речовина BZ" (Бі-Зет). Речовина BZ зв'язується з мускариновими холінорецепторами в центральній нервовій системі, гладких м'язах і екзокринних залозах і блокує ацетилхолін.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.