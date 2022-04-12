Сьогодні Путін цинічно заявив, що завдання Росії в Україні будуть виконані і назвав їх благородними.

Подоляк прокоментував цинічну заяву Путіна про "захист Донбасу". Про це заявив радник глави офісу президента України і член переговорної групи Михайло Подоляк на своїй сторінці в Твіттері.

Росія заявляє, що її мета в 🇺🇦 – «захистити людей на Донбасі». Просто цієї миті 🇷🇺 мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя? pic.twitter.com/qkTjZUfBSF — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

Як відомо, сьогодні Путін цинічно заявив, що завдання Росії в Україні будуть виконані і назвав їх благородними, а також заявив, що його війська "захищають" Донбас.

"Росія заявляє, що її мета в Україні - «захистити людей на Донбасі». Просто в цей момент російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті, що вижили вмирають від голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?",- запитав Подоляк.

Також 93-тя ОМБр «Холодний Яр» опублікувала нові кадри з місця пекучої "зустрічі" з окупантами.

"Друга в світі" армія продовжує потроху закінчуватися, а 93 бригада Холодний Яр продовжує їй в цьому допомагати. Всі російські наративи про" силу в правді "і" своїх не кидаємо", якими вони роками годують своє населення, на перевірку виявляються" липою" і підробкою", - прокоментували в бригаді результати атаки, в якій ворог зазнав втрат.

Ми писали, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційне самогубства" росіян.

Крім того Politeka.net писала, що мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць окупації.