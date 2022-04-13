Окупанти продовжують накопичувати техніку під містом Рубіжне. У зв'язку з цим глава Луганської Військової адміністрації Сергій Гайдай закликав українців, які живуть в області, терміново евакуюватися-поки є можливість. Повідомлення із закликом чиновник опублікував на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, 13 квітня не вдалося узгодити жодного гуманітарного коридору, оскільки російські війська порушують "режим тиші".
"Евакуюйтеся, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним і в інших місцях. З кожним днем напруга зростає-напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже немає - автобуси стоять в місцях зборів", - підкреслив він.
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Гайдай констатував, що багато жителів Рубіжного з центральних районів міста виїхати просто не встигли – тепер вони "терплять знущання кадирівців, ховають рідних і сусідів посеред житлового кварталу, змушені примусово їхати в росію".
"При першій нагоді людей сьогодні евакуюють з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька. Щодня виїжджають і жителі Кремінної. Вранці вже направляються в безпечні регіони країни 30 осіб з цього міста", - зазначив глава ОВА.
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