Окупанти пішли в наступ у Запорізькій області, проте українські військові готові їх зустрічати.

Про це передавати радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Чиновник стверджує, що угруповання російських військових чисельністю близько 10 тисяч осіб почала просування в південному напрямку в Запорізькій області. Зараз вони рухаються в напрямку Гуляйполя. За словами Арестовича, окупанти зайшли в два-три населених пункти, однак ЗСУ знають про їхні плани і готові до них.

"Ми чекали цього дня... Нарешті поїхали туди, умовно кажучи, у бік Гуляйполя Запорізької області. Рухаються вони акуратненько, ротною тактичною групою, проповзаючи від населеного пункту... Поки в перші два-три зайшли, але нарешті позначили якийсь рух", - розповів Арестович.

Варто відзначити, що в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 18 квітня також повідомлялося про наступальні дії окупантів на запорізькому напрямку. Втім, це не перша спроба наступу росіян на цьому напрямку. Так, 8 квітня повідомлялося, що окупанти посилили свою присутність на Пологівському напрямку, проте зазнали втрат під натиском ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти навмисно розміщували свою техніку у дворах жителів.

Як повідомляла Politeka, окупанти викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА.

Також Politeka писала, що мер Мелітополя розповів про викрадення людей і розграбовану гуманітарку.