В Україні 6 травня очікується малохмарна погода. Вночі в більшості областях можливі заморозки на грунті.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на Facebook-сторінці.
Травневе сонце, в денні години, пригріє повітря до приємної, теплої температури.
По всій Україні, крім Криму, Закарпаття, Прикарпаття та Волині - без опадів. У згаданих регіонах очікується короткочасний дощ і місцями гроза.
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"Вітер південно-східний, у південно-східній частині-північно-східний, 5-10 м / с", - пише прес-служба.
Вночі в західних областях і на узбережжі морів очікуються від +4 до +9. На решті території від +1 до +6. Вдень в Україні від +14 до +19, на заході - від +20 до +24.
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