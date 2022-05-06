Зігравши роль «біженців на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і відчувають себе» людьми другого сорту в оточенні росіян, які їх відверто зневажають.

Росія «киданула» переселенців з так званих «Л/ДНР», які виїхали в рф, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Баба з Донецька висловлювала, що їм обіцяли одне житло, а дали інше, обіцяли по одному годувати, а годують по-іншому...» - розповідає мешканка Краснодарського краю своєму чоловікові-окупанту.

Вони удвох не стримують емоції і не соромляться у виразах: «Не подобається, вали назад, тебе сюди ніхто не кликав і ніхто тут не тримає!».

Тому реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу «жителям Донбасу»

Зігравши роль «біженців на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і відчувають себе» людьми другого сорту в оточенні росіян, які їх відверто зневажають.

«Ні окупантам, ні їх брехні і зомбо-ідеології не місце на нашій землі! Україна обов'язково переможе!», - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, окупанти змушують українців приймати "громадянство" ОРЛО.

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