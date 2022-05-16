Росія в Маріуполі готує найбільше підроблення "свідчень свідків" про те, що місто було знищене українськими військовими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Свідоцтва будуть підготовлені жителями Маріуполя, які залишилися в місті, в письмовій формі.

Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи № 9. Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці повинні обов'язково відзначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близькі "вбиті українською армією".

У разі відсутності/відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніякої компенсації не буде. Враховуючи психологічний тиск і стан інформаційної блокади, маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками.

Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та / або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), за загиблого члена сім'ї – 3 млн.рублів. (орієнтовно 33 тис.доларів США).

В реальності проведення подібної компенсації не можливо. Тільки на виконання цих обіцянок маріупольцям рф повинна витратити не менше 2,5 млрд доларів США. Що в поточному стані економіки Росії неможливо".

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