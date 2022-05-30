Контрактники в армії Росії чекають кінця травня, щоб швидше втекти з України. Про це інформує СБУ на сторінці у Фейсбук, представивши уривок з перехопленої розмови окупантів.

Наприкінці травня закінчується так званий термін проведення "спецоперації", як пропагандисти називають вторгнення в Україну. Тому багато окупантів збираються бігти додому.

"За * бало все. Коротше, сказали, заміни не буде ніякої. Ніхто нас поміняти не бажає, всі відмовляються сюди їхати. Думаю, бледь, напевно, зараз досижу, три місяці як стукне, нах, треба якось вибиратися ... буду шукати щось на громадянці. Чи не зійшовся ж мир в армії, правильно?» - каже окупант.

Однак бажаючих воювати просто немає, командування намагається утримати загарбників:

"Приїжджають, агітують там, якимись способами:" Молодші класи пишуть вам листи. Якщо ви поїдете, хто тут залишиться". Лякають, що характеристику зіпсують в особовій справі, якщо звільниться, але, бл*дь, ще жодного це не зупинило».

Ми також писали, в Мінсоцполітики повідомили, для кого з внутрішньо переміщених осіб через війну в Україні з травня скасовуються виплати. Про це розповівши Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

Як пояснила міністр, з травня виплати отримуватимуть тільки ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій, і вони не можуть повернутися додому, або ті, у кого пошкоджено майно.

Також, у ПФУ заявили про важливу зміну, яка торкнеться пенсіонерів вже цього року.

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