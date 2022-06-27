На ринках у Білорусі з'явилися Мелітопольські черешні та херсонські помідори. Вкрали і привезли їх з України російські окупанти. Можливо, це роблять в пропагандистських цілях. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У мережі опублікували кадри з білоруського ринку, на яких можна побачити у продажу помідори, які російські загарбники вкрали у фермерів в окупованому Херсоні. Овочі виявили на прилавках одного з ярмарків, неподалік від Мінська.
"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?"- пишуть у соцмережах.
Крім того, росЗМІ повідомляють, що на білоруських ринках з'явилася і Мелітопольська черешня. Її привезли "хлопці з Чечні".
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"У деяких містах Білорусі на місцевих ринках з'явилася Мелітопольська черешня і херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з Чечні", – пишуть в мережі.
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