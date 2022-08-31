Принаймі вночі. Як зазначає відома синоптикиня Наталка Діденко, 1 вересня температура повітря становитиме +18+25 градусів.

«Навіть на півдні та сході спека піде собі геть, поступаючись свіжішому повітрю, +25+28 градусів. Дощі у четвер в Україні малоймовірні, хіба що на півдні можливі якісь невеликі локальні вологі осередки», - повідомила Діденко.

У Києві 1 вересня буде сухо та помірно тепло, максимальна температура повітря очікується +20+22 градуси.

«Характерна ознака юної осені - прохолодні чи й холодні ночі. Найближчим часом очікується вночі +8+14 градусів, на заході місцями навіть +5+9 градусів, а в Карпатах ще нижче. Тому розумно адаптуйтеся до нового сезону, стежте за самопочуттям, підбирайте правильно гардероб, уважно стежте за свіжими прогнозами погоди та щоденними новинами, з фронту й тилу, довіряйте виключно професійним джерелам», - заначила Діденко.

Додамо, що народний синоптик Леонід Горбань, який пішов з життя осінню 2021-го року, у своїй книзі "Погода до 2030 року" писав, що погода в Україні восени 2022-го буде дуже контрастною.

«"Початок вересня буде теплим, сонячним, без опадів. З 14 вересня можливі невеликі дощі", - писав він.

Горбань писав, що з 20-22 вересня, буде прохолодно та пройдуть дощі. Надалі, до 29 вересня, Сонця стане менше, буде похмуро, проте без опадів. До кінця місяця можливі дощі.

Нагадаємо, 1 вересня тисячі українських дітей зможуть повернутися за парти - що повинно бути у рюкзаку кожного школяра розповіли в поліції.

Також повідомлялось, що станеться з цінами вже найближчим часом.

Крім того, Politeka.net писала, що опалювальний сезон розпочнеться пізніше.