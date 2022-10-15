Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн. Видатки бюджету передбачені також у сумі 594,2 млн грн і враховують:

перерахунки пенсійних виплат, які були проведені у 2022 році (індексацію пенсій, перерахунки, пов’язані із підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, у зв’язку із прийнятими законодавчими та іншими нормативно-правовими
актами);

перерахунки, які відбудуться у грудні поточного року (у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, встановленням доплати до 2500 грн особам віком до 70 років, змінами у обчисленні
пенсій по інвалідності особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).

пенсія, субсидія, українці, виплати

Популярні новини зараз

Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження

«Нанесено букви Z»: з'ясувалося, що росіяни ховають у вагонах військового ешелону, відео

Син відомого російського співака, який рвався воювати, обурився отриманій повістці: "Терпіти не можу…"

"Весь час текли сльози": Монатик дізнався про смерть батька перед виходом на сцену

Ціни на яйця злетіли, а на гречку поповзли вниз: з'ясувалися реальні причини
Показати ще

У видатках затвердженого бюджету за рахунок коштів Держбюджету України передбачено 0,360 млрд грн на погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду і 0,150 млрд грн – на виплату пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

пенсія, субсидія, українці, виплати

Нагадаємо, українцям озвучили список речей, якими треба запастися перед зимою.

Також повідомлялось, що ціни на яйця злетіли, а на гречку поповзли вниз - з'ясувалися реальні причини.

Крім того, Politeka.net писала, що з обігу почнуть вилучати популярні банкноти - коли і з якої причини.