Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн. Видатки бюджету передбачені також у сумі 594,2 млн грн і враховують:

перерахунки пенсійних виплат, які були проведені у 2022 році (індексацію пенсій, перерахунки, пов’язані із підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, у зв’язку із прийнятими законодавчими та іншими нормативно-правовими

актами);

перерахунки, які відбудуться у грудні поточного року (у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, встановленням доплати до 2500 грн особам віком до 70 років, змінами у обчисленні

пенсій по інвалідності особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).

У видатках затвердженого бюджету за рахунок коштів Держбюджету України передбачено 0,360 млрд грн на погашення заборгованості з пенсійних виплат (щомісячного довічного грошового утримання) за рішеннями суду і 0,150 млрд грн – на виплату пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення ВПО та особам, які відмовилися від довідки про взяття на облік ВПО і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території.

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