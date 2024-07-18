Німеччина, Нідерланди та інші країни вивчають шведську систему, яка щорічно перевіряє понад 100 тисяч підлітків.

У центрі тестування на готовність до військової служби, а також двох інших центрах у Гетеборзі та Мальме цього року проведуть перевірку 110 000 підлітків.

Близько чверті з них пройдуть фізичне та психічне обстеження, а потім найбільш потрібну третину призовуть на службу в армії терміном від дев'яти до 15 місяців — хочуть вони того чи ні.

Це модель, розроблена для переоснащення шведської армії, спустошеної після Холодної війни.

Лідери країни змушені були зробити розворот після того, як Росія анексувала український Крим десять років тому, показавши, що загроза знову зростає на сході.

Ця система привертає увагу у великих європейських столицях , включаючи Берлін, Лондон та Амстердам, де чиновники щосили намагаються знайти способи зміцнити свої власні виснажені сили.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у низці нещодавніх виступів підкреслив цінність військового обов'язку.

"Призов є основною передумовою для подальшого зростання збройних сил", - сказав він на нещодавній парламентській сесії в Стокгольмі. "Потреби нашої військової організації не можуть бути задоволені тільки за рахунок найманого персоналу".

Число призовників до шведської армії подвоїлося до приблизно 8000 цього року з 4000 у 2017 році, коли після семирічної перерви було знову введено гендерно-нейтральну обов'язкову військову службу.

Уряд заявив, що хоче збільшити це число до 10000 на рік у найближчому майбутньому, тоді як структура системи, мабуть, дозволяє розширити її понад це число у разі потреби. Це число становить 14 850 осіб, які постійно служать у шведській армії.

Джерело: politico .