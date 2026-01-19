Українців просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 20 січня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 20 січня заплановані через планові роботи в електромережах, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в «Запоріжжяобленерго».

У зв’язку з плановими роботами частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 20 січня діютимуть за десятками адрес. Зокрема в Запоріжжі не буде електрики з 9:30 до 15:30 за такими адресами:

Відмінна: 16-22, 19-25

Досягнень: 1-13, 2-16

Зразкова: 1-47, 2-30, 18, 34, 35

Лижна: 1, 3

Морфлотська: 80-82

Передова: 18

Початкова: 18-26, 21-25

Футбольна: 10-16, 15-21

Також у місті через ремонт електрообладнання електрики не буде з 10 до 16 години в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Архітектурна: 70, 72

Військбуд: 123(їдальня), 570

Віктора Духовченко (Цюрупи): 42-64, 67-89

Вузівська: 33

Героїв Крут (12 Квітня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 196-224, 243-275

Івана Огієнка (Гастелло): 1-7, 2-8

Ігора Сікорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовнича: 47-91, 52-106

Покровська (Свердлова): 10, 14, 3-7, 9, 9б, 11

Троїцька (Чекістів): 10

Що стосується області, тут знеструмлять вулиці з 00-00 до 23-59, тобто на добу, в таких населених пунктах:

село Лісне вулиці:

Космічна — 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18

Соціальна — 1

с. Любицьке вулиці:

Курортна — 1, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 29А, 30, 34, 36

Кучерявого — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 29

Лікарняна — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Маяковського — 1, 2, 2А, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 54

Перемоги — 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56

Шкільна — 4А

Південний (пров.) — 4

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла.

