Саме таке завдання стояло перед знімальною групою серіалу «Сто років самотності» (або Cien Años de Soledad), довгоочікуваної адаптації Netflix роману, широко визнаного одним з найбільших літературних творів XX століття.
Написана в 1967 році колумбійським письменником, лауреатом Нобелівської премії Габріелем Гарсіа Маркесом, книга «Сто років самотності» оповідає про сім покоління сім'ї Буендіа, які йдуть циклічним шляхам одержимості, туги, ідеалізму і долі своєї, нерозривно пов'язані.
З однієї з перших сцен серіалу «Сто років самотності», коли полковник Ауреліано Буендіа в ясний день зустрічає розстрільну команду біля залитої кров'ю білої штукатуреної стіни, глядачі переносяться в Макондо — ізольоване поселення на березі річки, яке поступово перетворюється на місто, що процвітає. з війною та колоніальною експлуатацією.
Макондо ніколи не було знайдено на жодній карті — хоча це могло б бути, якби в 2006 році невдала пропозиція змінити назву місця народження Маркеса, Аракатака, була успішною — але вона жила в умах читачів десятиліттями.
Воно також просякнуте реальною колумбійською історією.
Через це шоу Netflix, яке охоплюватиме два сезони серіалу «Сто років самотності» та прем'єра якого відбудеться 11 грудня, було знято виключно в країні та повністю іспанською мовою.
Джерело: cnn .
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