Як вдихнути життя в одне з найулюбленіших міст Латинської Америки — місто, яке має столітню історію, але ніколи не існувало?

Саме таке завдання стояло перед знімальною групою серіалу «Сто років самотності» (або Cien Años de Soledad), довгоочікуваної адаптації Netflix роману, широко визнаного одним з найбільших літературних творів XX століття.

Написана в 1967 році колумбійським письменником, лауреатом Нобелівської премії Габріелем Гарсіа Маркесом, книга «Сто років самотності» оповідає про сім покоління сім'ї Буендіа, які йдуть циклічним шляхам одержимості, туги, ідеалізму і долі своєї, нерозривно пов'язані.

З однієї з перших сцен серіалу «Сто років самотності», коли полковник Ауреліано Буендіа в ясний день зустрічає розстрільну команду біля залитої кров'ю білої штукатуреної стіни, глядачі переносяться в Макондо — ізольоване поселення на березі річки, яке поступово перетворюється на місто, що процвітає. з війною та колоніальною експлуатацією.

Макондо ніколи не було знайдено на жодній карті — хоча це могло б бути, якби в 2006 році невдала пропозиція змінити назву місця народження Маркеса, Аракатака, була успішною — але вона жила в умах читачів десятиліттями.

Воно також просякнуте реальною колумбійською історією.

Через це шоу Netflix, яке охоплюватиме два сезони серіалу «Сто років самотності» та прем'єра якого відбудеться 11 грудня, було знято виключно в країні та повністю іспанською мовою.

Джерело: cnn .

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