Колишній головний тренер «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич виділив 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю

Про це повідомив відомий український автогонщик Олексій Мочанов на сторінці в Фейсбук.

"Мирон Богданович – реальна людина-легенда, безмірно шановний фахівець. Тато. Зв'язався зі мною безпосередньо по старій дружбі. Запитав, що потрібно Київському військовому госпіталю. Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу госпіталь на виділені Маркевичем кошти закупив потрібне і важливе. Спасибі, Богданич. Все в роботі, в потрібному місці і в потрібний час. Бути добру", - написав Мочанов у себе в Facebook.

Раніше ми писали, що в Італії від коронавірусу помер колишній президент мадридського «Реала» Лоренсо Санс.

Йому було 76 років, тому він перебував у групі ризику. Про його смерть повідомили італійські ЗМІ. Відомо, що Сансу стало погано 17 березня. Його госпіталізували до лікарні з високою температурою і проблемами з диханням. До цього у нього більше тижня трималася температура. 21 березня бізнесмен помер.

Як відомо, Лоренсо Санс був президентом «Реала» з 1995 по 2000 рік. При ньому мадридський клуб двічі здобував перемогу в Лізі чемпіонів – у 1998 і 2000 роках. Примітно, що до президентства Санса «Реал» вигравав Лігу чемпіонів в далекому 1966 році. Такий ривок став можливим, тому що проникливий бізнесмен став залучати в команду зоряних гравців на свої гроші. Це і призвело клуб до довгоочікуваним перемог.

Нагадаємо, що Україна втратила лідера збірної з-за коронавіруса: всі подробиці

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