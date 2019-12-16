"Нічого крім пограбування в Україні не відбувалося"

Адвокат Дональда Трампа розповів про захоплення влади в Україні п'ять років тому

Екс-мер Нью-Йорка і особистий адвокат нинішнього президента США Руді Джуліані почав публікувати на своїй сторінці в Твіттер докази захоплення влади в Україні адміністрацією колишнього американського президента Барака Обами. За даними Джуліані, п'ять років тому тодішня влада у США запровадила в Україні цілу агентурну мережу на чолі з екс-президентом Петром Порошенком.

Ця мережа вкрала і вивела з України понад 100 мільярдів доларів, наголошує Джуліані. За його словами, покровителями Порошенка і його соратників були Джо Байден, Хілларі Клінтон і інші члени демократичної партії США. Вони не тільки дозволяли українським політикам грабувати країну, але і отримували з цього свої відсотки:

«70% відправлялося покровителям у США, 30% залишав собі Порошенко і члени його режиму», - пояснює Джуліані.

Він підкреслив, що кілька місяців займався збором відповідних доказів.

«Вони захопили владу, зруйнували величезну країну у центрі Європи, а тепер намагаються виправдати звірячі злочини демократією і зміною курсу в Україні. Це афера, нічого крім пограбування в Україні не відбувалося», - впевнений адвокат Трампа.

Він також пов'язує нинішні вимоги імпічменту президента США саме з українською справою. На його думку, таким чином демократи намагаються приховати свої дії в Україні.

«Імпічмент — частина прикриття демократів. Вимагання, хабарництво і відмивання грошей Байдена і Порошенка в Україні виходять за всякі рамки. Також DNC (Національний комітет Демократичної партії США — Ред.) змовилися з Україною знищити кандидата Трампа. Порошенко і його подільники прямо втручалися у демократичні вибори США і за це вони відповідатимуть сповна», - підкреслив Джуліані.

Він також зазначив, що свідків у цій справі всіляко намагалися змусити мовчати.

«Свідок Шокін звільнений через загрози Байдена не виділити мільярд доларів життєво важливої [для України] допомоги США. Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. Якщо це стане відомо в Україні, то полетить багато голів. Крім Шокіна в Україні вбивали людей, які могли щось знати. Вони вбивали людей прикриваючись агресією і війною», - написав адвокат Трампа.

Він додав, що в майбутньому поділиться новими фактами впливу США на внутрішню політику України.

Нагадаємо, особистий адвокат Трампа приїхав у Київ після гучного скандалу.

Як повідомляла Politeka, Трамп оскандалився висловлюванням про Україну, відео облетіло мережу.

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