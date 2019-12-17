На одному з оборонних заводів у Росії виявили крадіжку величезної кількості вибухівки
Про це пише Відомості.
Повідомляється, що НП сталася на оборонному заводі "Авангард" в російському Стерлітамаку.
За інформацією ЗМІ, правоохоронці відкрили кримінальну справу про крадіжку товарно-матеріальних цінностей з території підприємства.
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Зокрема, на "Авангарді" раптово зникли 276 тонн вибухових відходів, які були спрямовані на утилізацію за військовому підряду. Однак, Міністерство оборони не отримало їх назад.
Журналісти стверджують, що розкрадання в особливо великих розмірах були виявлені в період з листопада 2017-го по березень 2019 року, коли був гендиректором підприємства Азгат Ібрагімов. Чиновник був відправлений у відставку за ініціативи профільного міністерства через величезні борги і збитки.
В МВС припустили, що зниклі відходи були перероблені заводом в промислову вибухівку за замовленням сторонньої фірми, після чого їх продали третім особам.
Представник екс-директора "Авангарду" в коментарі журналістам заявив, що всі договори підприємства з утилізації вибухових речовин неодноразово перевірялися топ-чиновниками профільного міністерства, а кримінальну справу щодо нього було відкрито нібито після розпорядження нового керівництва оборонного заводу.
Раніше ми повідомляли про те, що в Росії затримали одного із соратників Володимира Путіна. Силовики за підозрою у вбивстві затримали главу фракції "Єдина Росія" Переславль-Заліській думи Володимира Корнілова.
На днях у власній машині знайшли вбитим місцевого жителя 60-річного Павла Череднякова. Попередньо встановлено, що вбивство сталося в передмісті Переславля – Троїцької слободі. Затриманий 53-річний депутат-єдинорос Корнілов також проживає в Троїцькій слободі.
Партія "Єдина Росія" вже виключила Корнілова зі своїх лав. Також він написав заяву про дострокове складання повноважень депутата міської думи.
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