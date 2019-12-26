Відомий норвезький письменник Арі Бен пішов з життя у віці 47 років

Про це пише ВПС.

Повідомляється, що колишній чоловік принцеси Норвегії Марти Луїзи вчинив самогубство.

"Він був важливою частиною нашої сім'ї протягом багатьох років, і ми збережемо теплі та добрі спогади про нього. Ми шкодуємо, що наші онуки втратили свого улюбленого батька", - йдеться в заяві королівської родини Норвегії.

Як відомо, письменник Арі Бен одружився на принцесі Марті Луїзі в 2002 році. Він познайомився зі своєю дружиною завдяки матері, яка в ті часи була наставницею Марти з фізіотерапії.

Королівська пара розлучилася в 2017 році, а під час шлюбу у них народилося троє дочок: Мод, Лія і Емма.

"Ми відчуваємо себе винуватими, тому що ми більше не можемо створити безпечну гавань, якої заслуговують наші діти", - прокоментувала тоді розлучення принцеса Норвегії.

Письменник Арі Бен придбав всесвітню популярність в 1999 році після публікації збірки оповідань "Сумний, як пекло". В цілому, він написав три романи, три оповідання, одну п'єсу і прозу "Від серця до серця", у створенні якої брала участь принцеса Марта Луїза.

Раніше ми повідомляли про смерть відомої письменниці. У США на 68-му році життя померла одна з найпопулярніших письменниць у світі Джоанна Ліндсей, яка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням.

Автор популярних любовних романів Джоанна Ліндсей померла ще в кінці жовтня, але родина повідомила про трагедію лише зараз.

Її син Альфред у коментарі журналістам зізнався, що сім'я була спустошена після смерті Джоани, тому вони не могли повідомити про це раніше.

Її книги були продані щонайменше в кількості 60 мільйонів примірників, що робить її однією з найуспішніших письменниць у світі.

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