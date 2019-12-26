Скандальний політик РФ Володимир Жириновський несподівано заявив, що зоряна пара Алла Пугачевая і Максим Галкін йому страшенно заздрять

В ефірі радіо «Комсомольської правди» він заявив, що Галкін може навіть не мріяти побудувати політичну кар'єру в Російській Федерації. Крім того, скандальний політик вірить, що Пугачова і Галкін йому мстять за те, що сталося 10 років тому. Тоді Жириновський сказав на адресу Примадонни образливу фразу.

Він почав говорити, що Пугачова вирішила йому помститися різними пародіями за 2008 рік. Тоді співачка підтримувала на президентських виборах мільярдера Михайла Прохорова, а російському політику Володимиру Жириновському це зовсім не сподобалося і він почав викрикувати в бік Пугачової образливі слова.

«І ось з тих пір клан Пугачової мені мстить — із заздрості, ревнощів», - вибухнув несамовитий політик.

Він також згадав історію гумориста і актора Володимира Зеленського, який став президентом України. На думку Жириновського, скільки б Галкін не жартував про політиків він ніколи не зможе повторити успіх Зеленського.

Несамовитий російський політик заявив, що Україна і Росія абсолютно різні країни. І у «великій» РФ комедійний актор ніколи не стане президентом країни.

«У нас не Україна! У нас не пройде таке, щоб комік став на чолі країни», - додав Жириновський.