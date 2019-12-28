Літак "Уральських авіаліній" Єкатеринбург - Сімферополь не зміг долетіти до Криму

Повітряне судно зараз робить вимушену посадку в Єкатеринбурзі. Повертається в аеропорт Кольцово літак з-за спрацював датчик несправності. Він літає над містом, поки йому дадуть дозвіл на посадку.

На борту знаходяться 200 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Politeka.

Раніше ми повідомляли, що на борту впав літака була відома співачка.

Про це відома артистка з Казахстану Гульнара Кошенова повідомила в своєму Instagram.

На сторінках соцмереж 30-річна виконавиця розповіла про пережите жахіття на борту літака.

Вона зазначила, що лайнер врізався в будівлю практично відразу ж після зльоту.

"Я була в цьому літаку, я жива слава Аллаху! Сьогодні о 7 ранку ми злетіли і врізалися у будь-будова. Жодної подряпини, шок.. будь Ласка помоліться за всіх постраждалих, це дуже страшно... Не дай Бог нікому таке побачити", - написала виконавиця.

Гульнара Кошенова відома в Казахстані співачка, яка працює в стилях джаз/поп/соул/етно-поп-джаз і французький шансон.

Сообщалосоь, що вертоліт з росіянами впав при зльоті.

Заявлено, що ПП з повітряним судном сталася сьогодні вранці, 25 грудня, в Красноярському краї.

зокрема, вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Красноярські авіалінії" з 24 пасажирами на борту був змушений здійснити жорстку посадку за складних погодних умов.

У підсумку, вертоліт з людьми перекинувся, внаслідок чого деякі пасажири отримали різні травми. За інформацією Моз РФ, було поранено шестеро людей, у них діагностовано переломи.

Інсайдер в МНС стверджує, що причиною НП став сніговий вихор, в який влучив вертоліт.

Нагадаємо, літак з людьми впав у воду

А ще Politeka писала, що літак впав поблизу житлового будинку

Також Politeka повідомляла, що літак з пасажирами спалахнула в небі, вогняне ПП встигли зняти





