З'явилися нові подробиці захоплення судна в Гвінейській затоці

Про це пише видання Maritime executive, передає Politeka.net.

Повідомляється, що НП з жертвами сталася ще 2 січня біля берегів Нігерії.

Пірати на своїх катерах раптово атакували нафтовий земснаряд AMBIKA під прапором Нігерії, який працює за контрактом з компанією Serfing Oil.

Напад стався, коли команда робочих діяла біля берегів Нігерії в трьох кілометрах від річки Рамос. За інформацією журналістів, пірати відкрили вогонь по бригаді безпеки, яка також знаходилася на судні.

В результаті перестрілки загинули четверо охоронців земснаряду AMBIKA, двоє отримали поранення. Більше того, озброєні пірати викрали трьох осіб екіпажу, двоє з яких - громадяни Російської Федерації.

Поки невідомо, скільки ще людей залишилося на борту судна біля берегів Нігерії. Варто відзначити, що Гвінейська затока - найнебезпечніший морський регіон в світі через велику кількість піратів. Тільки в грудні 2019 року тут були викрадені 59 осіб.

Раніше ми розповідали про те, що військовий корабель Путіна спіткала доля "Адмірала Кузнєцова". У Чорне море на буксирі призвели великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ", на якому відбулася аварія.

Незвичайний конвой у протоці Босфор вдалося зняти турецькому фотографу. "Орськ" виконував завдання у Середземному морі в складі угруповання кораблів РФ. Це був третій похід великого десантного корабля до берегів Сирії.

Згідно з повідомленням, поломка двигунів змусила судно йти в Севастополь на буксирі.

Також ми повідомляли, що катастрофа з авіаносцем «Адмірал Кузнєцов» стала справжньою кармою для росіян. Блогер Олексій Петров нагадав про те, що Росія свого часу вкрала авіаносець у України.

Він нагадав і про бойові успіхи авіаносця, який перед пожежею встиг знищити п'ять російських літаків разом з частиною екіпажу. Безперервну низку НП з «Адміралом Кузнєцовим» Петров пояснює кармою.

Він порадив Росії повернути Україні Крим «поки не пізно», зазначивши, що в іншому випадку карма почне мстити їм і там.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам: "корабель "Правого сектора".

Як повідомляла Politeka, військова гордість Путіна знову потрапила в біду: на шляху у "величі" встав сміття.

Також Politeka писала, що єдиний авіаносець Путіна спіткала сумна доля.