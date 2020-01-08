Американські військові бази в Іраку зазнали ракетної атаки

Про факт атаки повідомили державні ЗМІ Ірану. Пізніше її підтвердив американський чиновник, передає Reuters. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

За попередньою інформацією, мінімум 10 ракет було запущено по військовій базі Ейн-аль-Асад в Іраку (в 30 км на північ від Багдада), де розташовуються солдати США. Американський президент Дональд Трамп відвідував цю частину в 2018 році.

Тегеран заявив про "повне руйнування об'єкта в результаті атаки. У США про наслідки атаки поки не повідомляють.

Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії.

Пізніше в Ірані повідомили про другу хвилю ракетного удару по базах США.

Було опубліковано відео удару по авіабазі США.

На кадрах можна побачити низку крапок, що світяться в небі, також за кадром чути характерний шум. Відео розмістив на своїй сторінці в Twitter журналіст Mahdi Bakhtiari.

Зазначимо, після ракетного обстрілу американських авіаційних військових баз в Іраку в Білому домі відбулася екстрена нарада президента США Дональда Трампа з радниками з безпеки, передає CNN.

#worldwar3 might have just started today with the missile attack of #Iran on a US base in Iraq. And by seeing the comments online from people in the USA I can understand why God might be allowing this. The hubris of people in the #USA, gloating about the US "force" is astounding pic.twitter.com/EU0Fgx4Tgl — Jorge Clavellina (@jorgeclave7) January 8, 2020

На нараді були присутні держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

Прес-секретар Білого дому Стефані Гришам після наради заявила, що в цей день не буде виступати з офіційною заявою щодо ситуації з Іраном.

Також стало відомо, що Дональд Трамп не стане виступати по телебаченню зі зверненням до нації. При цьому у своєму Twitter Трамп написав, що "Все добре!".

"випущені Ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Оцінка жертв і пошкоджень, що відбуваються зараз. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - повідомив президент США.

Iran completely demolished USA_bases in Ein_o_Assad ,in Iraq#Hard_Rvenge _Came_So_Soon pic.twitter.com/dFopLjPtfv — Mohamad Mahdi Soroor محمد مهدی سرور (@SoroorMohammad) January 8, 2020

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