Американські військові бази в Іраку зазнали ракетної атаки
Про факт атаки повідомили державні ЗМІ Ірану. Пізніше її підтвердив американський чиновник, передає Reuters. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
За попередньою інформацією, мінімум 10 ракет було запущено по військовій базі Ейн-аль-Асад в Іраку (в 30 км на північ від Багдада), де розташовуються солдати США. Американський президент Дональд Трамп відвідував цю частину в 2018 році.
Тегеран заявив про "повне руйнування об'єкта в результаті атаки. У США про наслідки атаки поки не повідомляють.
Удар стався всього через декілька годин після того, як було завдано удару з повітря по базах США ополчення в Західному Іраку і Сирії.
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Пізніше в Ірані повідомили про другу хвилю ракетного удару по базах США.
Було опубліковано відео удару по авіабазі США.
На кадрах можна побачити низку крапок, що світяться в небі, також за кадром чути характерний шум. Відео розмістив на своїй сторінці в Twitter журналіст Mahdi Bakhtiari.
Зазначимо, після ракетного обстрілу американських авіаційних військових баз в Іраку в Білому домі відбулася екстрена нарада президента США Дональда Трампа з радниками з безпеки, передає CNN.
На нараді були присутні держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.
Прес-секретар Білого дому Стефані Гришам після наради заявила, що в цей день не буде виступати з офіційною заявою щодо ситуації з Іраном.
Також стало відомо, що Дональд Трамп не стане виступати по телебаченню зі зверненням до нації. При цьому у своєму Twitter Трамп написав, що "Все добре!".
"випущені Ракети з Ірану по двох військових базах, розташованих в Іраку. Оцінка жертв і пошкоджень, що відбуваються зараз. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі! Я зроблю заяву завтра вранці", - повідомив президент США.
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