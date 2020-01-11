Султан Омана Кабус бен Саїд помер після п'ятдесяти років правління

Про це повідомили державні ЗМІ в суботу, 11 січня, вранці. Монарху було 79 років.

В Омані оголошений триденний період національного трауру.

У 2015 році у султана був виявлений рак. Наприкінці минулого року його стан покращився, і на короткий час монарх вирушав на лікування в Бельгії. Останні кілька днів оманську ЗМІ повідомляли про те, що стан глави держави є стабільним.

Кабус керував державою з 1970 року. До влади він прийшов у результаті безкровного перевороту за допомогою колоніальної влади Великобританії, поваливши свого батька Саїда Бен Таймура. Останньому довелося залишити країну і виїхати до Великобританії, де він і помер в 1972 році.

Кабус провів у країні масштабні реформи, які охопили всі сторони життя султанату і кардинально змінили Оман.

Він об'єднав імамат Оман і султанат Маскат в єдину державу, а пізніше при підтримці Великобританії і шахського Ірану йому вдалося придушити повстанський рух в Дофаре. При Кабусе 1996 року був прийнятий перший Основний закон (конституція) Оману.

Кабус не залишив спадкоємців. Правляча сім'я повинна вибрати наступника протягом трьох днів після того, як трон став вакантним. Якщо сім'я не домовиться, то управляти Оманом змусять людину, чиє ім'я таємно написав султан у запечатаному листі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом з родиною відлетів в Оман 5 січня. Як повідомили в прес-службі, візит є офіційним.

Вранці 8 січня в Офісі президента повідомили, що Зеленський з-за катастрофи літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повернувся в Київ.

Нагадаємо, з'явилися кадри розкішного відпочинку Зеленського в Омані: "4000 євро за ніч".

Як повідомляла Politeka, Баканов вирішив не відставати від Зеленського: фото з курорту злили в мережу.

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