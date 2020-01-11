Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян пригрозив, що може коштувати Україні існування

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Російський пропагандист заявив, що патріотизм, який згуртував українців може коштувати Україні існування.

Рупор Кремля назвав український патріотизм "бандерівською" комбінацією, яка спрямована на остаточний відрив України від Росії. До всього іншого, він закликав запобігти цьому.

"Всередині цієї схеми загибель України. Необоротно, цей процес онкологічний і абсолютно смертельний. Тому виникає запитання: "Чи знайдеться сила, яка в змозі вирвати з цього процесу Україну", - сказав неадекватний Кургінян.

Також раніше повідомлялося, що скандальний письменник і публіцист Сергій Кургінян заявив, що єдина можливість врятувати Україну в існуючих кордонах - це створити конфедерацію, а Донецьку і Луганську дати автономію.

Одіозний публіцист пригрозив, що Мінські домовленості не будуть виконані поки "ДНР" і "ЛНР" не отримають власну незалежну армію, парламент і можливість робити все, що захочуть незалежно від бажань України, а також власних прикордонників, контролюючих кордон.

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