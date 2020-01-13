На півдні США в результаті сильних торнадо загинуло 11 осіб

Торнадо і сильні вітри руйнували будівлі, перевертали автомобілі і викликали відключення електроенергії, повідомляє AFP.

Серед загиблих - двоє чоловік у штаті Луїзіана. У Техасі пожежний і поліцейський були збиті автомобілем, який через ожеледицю з'їхав з дороги. Ще троє людей загинули в Алабамі.

В Луїзіані з-за сильного вітру дерево впало на житловий будинок, від отриманих травм чоловік, який перебував у ньому, помер. У цьому штаті також загинула літня сімейна пара: її трейлер віднесло вітром більш ніж на 60 м.

В Оклахомі сильні дощі викликали повінь, під час якого загинув один чоловік: чоловіка віднесло потоком, коли він вийшов зі свого заглохшого вантажівки.

В Алабамі без світла залишилися 67 тис. чоловік, перебої з електрикою спостерігалися також від Техасу до Огайо.

Всього понад 200 тисяч осіб у кількох штатах в неділю вранці залишалися без електроенергії. У країні скасовані або затримані тисячі авіарейсів.

За даними національної служби погоди NWS, більше 18 мільйонів чоловік в Луїзіані, Арканзасі, Техасі та Оклахомі знаходяться в зоні ризику, де можливі торнадо і підтоплення в результаті злив.

Очікують, що урагани торкнуться також схід і північ країни.

Раніше повідомлялося, що в результаті сильних злив у Франції загинули двоє, ще один чоловік зник безслідно.

Перше тіло було знайдено в селі Ле-Мюи, що на Середземноморському узбережжі, недалеко від місця, де перекинулася рятувальний човен з трьома пожежними і трьома цивільними особами на борту. З тих пір один з цивільних пропав без вісті.

Друге тіло, яке належало чоловікові близько 50 років, було виявлено в місті Кабас. Чоловік загинув у власному автомобілі.

Ще один чоловік, 70 років, пропав без вісті в селі Сен-Антонін-дю-Вар після того, як вночі під час сильного дощу вийшов з дому. Його пошуки тривають.

Нагадаємо, стихія вирує в країні, є жертви.

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