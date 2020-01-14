Президент РФ Володимир Путін вирішив поборотися за "черговий приз" в чужій країні, не зупиняючись на Україні

З'явилися докази, що на стороні Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців, про що повідомив президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив в інтерв'ю Обозревателю, що Російська Федерація відправила туди війська, адже побажала новий "приз", який може їй дати Лівія. Весь конфлікт навколо Лівії відбувається через нафту, яку бажають отримати і в Туреччині, і в РФ.

У той же час, експерт стверджує, що припинення або ж навпаки відновлення бойових дій не потрібно розглядати, як якийсь важливий етап у розвитку складної ситуації.

"У таких конфліктах відновлення бойових дій відбувається регулярно. Ситуація знаходиться в розвитку, конфлікт носить системний характер", – підкреслив він.

Він також звернув увагу на важливе питання, яке всіх турбує, адже мова йде про ресурси і як вони будуть розподілені між ворогуючими сторонами. Тому зараз весь світ стежить за тим, хто першим запропонує мирну угоду і стане реальним посередником між ворогуючими сторонами.