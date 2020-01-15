Головна проблема в тому, що Захід абсолютно не зрозумів, що з себе представляє РФ

Захід робить чергову спробу налагодити проблеми з РФ шляхом мирних переговорів, не розуміючи, що роблять чергову помилку

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив український журналіст Павло Казарін у відеоблозі для "Крим. Реалії", яким він поділився на особистій сторінці Facebook.

Він нагадав, що Захід вже намагався налагодити відносини у середині ХХ століття у СРСР, але не завадили вторгнення в Чехословаччину, проігнорувавши дії СРСР. Москва з легкістю може використовувати миролюбний Захід, щоб повторити вторгнення в інші країни.

Казарін підкреслив, що в результаті вторгнення до Чехословаччини, СРСР виграв за всіма пунктами: Захід їх не чіпав, вони отримали безліч кредитів і технологій, наростили військову та хімічну промисловості, а руки радянського керівництва були розв'язані і вони відчули, що їм все можна.

До всього іншого, Москва створила якийсь іноземний легіон з кубинців, відправляючи їх воювати в Ефіопію, Анголу, Лаос, Гвінеї-Біссау та Мозамбік.

За словами журналіста, такий перепочинок дозволив СРСР віддихатися, а потім переворужиться, щоб використовувати свою військову міць в інших країнах.

Тоді головна проблема була в тому, що Захід абсолютно не зрозумів, що з себе представляв Радянський Союз, адже вони сприймали його, як звичайну державу, яка підпорядковує власну політику цілям економіки.

"А все було навпаки. Москва підпорядковувала свою економіку завданням своєї політики. З тих пір пройшло 50 років, але деякі уроки, судячи з усього, Захід так і не засвоїв", – зазначив Казарін.