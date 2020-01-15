Путін абсолютно не звертає уваги на зв'язок своїх промов з реальністю

Відставка президента РФ Володимира Путіна стала б найкращою реформою для Росії, адже він вже поставив антирекорд

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook написав російський економіст Дмитро Травін.

Він пояснив це тим, що президент РФ, який керує країною 20 років, нічого хорошого більше не може запропонувати своїй країні.

Експерт відзначає, що одразу, звичайно, краще в Російській Федерації не стане, але хоч з'явиться шанс вибратися з кризи, яка існує в РФ.

"Зміна влади дала б хоч шанс на зміни, на проведення нової економічної політики на зростання ВВП, на зниження корупції. Росія перебуває в стагнації понад 10 років і людина, яка перебуває при владі більше 20 років, не може запропонувати нічого кращого, ніж свою відставку", – написав економіст на своїй сторінці в мережі.

Він також звернув увагу на те, що за 20 років перебування на президентському кріслі Володимир Путін наговорив більше, ніж радянські лідери разом узяті: Леонід Брежнєв, Михайло Горбачов і Борис Єльцин.

"Путін став найбільш завзятим лідером Росії за всю історію країни, зовсім не звертаючи уваги на зв'язок своїх промов з реальністю", - зазначив Травін.

Можливо, лише Фіделя Кастро він ще не обігнав в світовому масштабі. Напевно, він якось скрашує сумне життя в Кремлі.

Також раніше повідомлялось, що президент РФ Володимир Путін придумав, як зробити так, щоб залишитися у владі навіть після закінчення свого президентського терміну.

Єдине ослаблення в нових поправках до Конституції РФ - це розділ про те, що прем'єром Путін таки не буде.

Так, президент Росії Володимир Путін під час сьогоднішнього звернення до Федеральних зборів запропонував внести в основний закон Російської Федерації кілька поправок, які можуть допомогти йому "правити вічно".

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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