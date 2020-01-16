У Росії назвали два сценарії, за яких Кремль може погодитися повернути Україні Крим

Про це розповів російський політолог Олександр Морозов.

Експерт переконаний, в даний час немає таких обставин при яких Крим міг би знову стати українським. Однак він бачить два можливих сценарії в майбутньому.

«Перший - масштабний розпад пострадянського простору з формуванням нових кордонів. Зрозуміло, що подібний сценарій малоймовірний, однак повністю виключати теж не варто. Якщо події почнуть розвиватися подібним чином, то Крим може повернутися до складу України», - говорить Морозов.

Під другим можливим сценарієм політолог передбачає радикальні зміни в Кремлі.

Він пояснив, що мова йде про прихід до влади в РФ інших людей, наслідком чого стане утворення нової політичної більшості.

«Якщо Володимира Путіна змінить черговий диктатор, то Росія Крим Україні точно не поверне. Повернення півострова стане можливим лише в тому випадку, якщо в РФ сформується нова демократична політична більшість, і буде доброзичливе і щире всенародне рішення повернути півострів заради відновлення добросусідських відносин з Україною», - пояснив він.

Нещодавно ми писали, що РФ давно готова до активних дій в Україні.

Таку думку озвучив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. До всього іншого, він назвав чинники, які перешкоджають відновленню водопостачання у анексований Крим через Північно-Кримський канал.

Він додав, що Російська Федерація давно готова перейти до активних дій, щоб вирішити питання не лише водопостачання в Криму, але і взагалі ліквідувати Україну, як незалежну державу.

"Але в нинішній геополітичній і регіональної ситуації я не впевнений і навіть не допускаю якихось силових акцій з боку Росії", - все ж зазначив експерт.

Експерт також вважає, що якби такі наміри на повістці, то Росія їх би вже давно реалізувала на тлі ситуації, яка відбувається на Сході України.

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