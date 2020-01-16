Новопризначений прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін володіє музичним талантом і навіть писав пісні для Григорія Лепса, повідомляють Відомості

Російському виданню від близьких знайомих політика стало відомо, що Мішустін пише музику. У реєстрі Російського авторського товариства (РАО), зокрема, зазначено, що він автор музики пісень "Зола" і "Справжня жінка", які відомі у виконанні Григорія Лепса.

Авторство Мішустіна для цих пісень підтвердило джерело, знайоме з роботою РАВ. Пісня "Справжня жінка" була включена в альбом Лепса "Пенсне" в 2011р., а композиція "Зола" – в альбом "Апгрейд" у 2016 р.

Також відомо, що глава Сбербанку РФ Герман Греф в 2012 р. вітав Мішустіна через газету "Коммерсантъ" з 46 - річчям та зазначив музичні здібності керівника ФНС:

"І зовсім мало людей знає, що ви ще й композитор, який пише прекрасну музику, і що деякі написані вами пісні стали справжніми хітами".

Втім, представник Лепса Володимир Урюпін не підтвердив авторство Мішустіна. Нібито автор музики вищезазначених пісень не сам керівник російського уряду, а його однофамілець.

Сам Лепс також не підтвердив зв'язок чиновника зі своїми піснями. "Ну що ви, це чутки! Про що ви говорите! Де музика і де Мішустін? Про що ви говорите! Політики нехай займаються політикою, а нам, музикантам, залиште музику", — висловився Лепс.

Видання також з'ясувало, що Мішустін складає коломийки, влаштовує концерти для друзів і знайомий з багатьма зірками шоу-бізнесу.

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