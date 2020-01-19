В Росії детей зі шкільної лави готують до життя в поліцейській державі, і методи – відповідні

Мережу облетіло відео, на якому учні кадетського класу 105-ї школи міста Пермь навчаються розганяти мітинги прямо на стадіоні навчального закладу.

Як видно на записі, діти вишикувалися, відпрацьовували прийоми з палицями і щитами. Вони імітували напад, одна група атакувала, а інша захищалася зі щитами, і навпаки.

Ученики кадетского класса одной из пермских школ репетировали разгон митинга. В местной администрации ничего криминального в этом не увидели. Но проверку пообещали: https://t.co/z5RW41biUz



Хорошая школа - и уроки интересные pic.twitter.com/2uRMkinFDX — Лентач (@oldLentach) January 17, 2020

«Хороша школа – й уроки цікаві», – підписали відео в Twitter Лентач.

Як стало відомо з росЗМІ, журналісти поспілкувалися з учнями, і ті розповіли, що подібні заняття в них проводяться періодично. Як виявилося, в класі є дошкільна поліцейська підготовка, окремий корпус школи на першому поверсі. Коли сухо на вулиці, діти займаються на шкільному майданчику, вивчають автомати, вчаться кидати гранати.

Чиновники місцевої адміністрації пояснили, що в школі «реалізуються програми допрофесійної поліцейської підготовки», однак після ажіотажу навколо запису пообіцяли провести перевірку і дати оцінку діям співробітників навчального закладу.

«Хотіли: тренувати кадетів розганяти мітинги. Отримали: тренують кадетів протистояти розгону мітингу», «Незадоволені тим, що Путін пообіцяв гарячі обіди тільки для початкової школи?», «Хороший тамада. І конкурси цікаві», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в російській школі дітям на новорічному ранку показали виступ співробітників охорони виправної колонії.

Ми також інформували про те, що в Росії школяра оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею про неповагу до влади через коментарі про Володимира Путіна в соціальній мережі.

Школяр розмістив у розділі "Записи" у "ВКонтакте" картинки, на яких на рожевому тлі чорним шрифтом написав: "Путін і його уряд – п*****си казкові", а також "Путін – йо****й шакал".

Нагадаємо, незручне запитання про Україну загнало Путіна в глухий кут.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні