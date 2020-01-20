Після вогняної стихії, яка бушувала в Австралії кілька місяців, на континет обрушилися нові негоди

Як передає Politeka.net з посиланням на численні повідомлення місцевих жителів в мережі, Австралію накрило градом. Після пожеж, злив і пилових бур людям доводиться розгрібати крижані гори і ліквідувати наслідки, як наприклад, знищені покрівлі (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Відомо, що короткостроковий удар припав на Південний Схід Австралії. Першою постраждала австралійська столиця Канберра. Потім стихія вдарила по штату Новий Південний Уельс. В екстрені служби надійшло понад 1500 звернень, майже тисяча з них стосувалася пошкодження будівель.

До цього в мережі з'явилися видовищні кадри пилових буревіїв, що сталися в місті Нарромин в Новому Південному Уельсі, а потім завдяки поривам вітру добралися до Дуббо і Паркеса. Причиною буревіїв, що погрузила міста в пітьму, стали сильні вітри та грози.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Раніше повідомлялося, в результаті пожеж в Австралії загинули 27 осіб і півмільярда тварин. Лісові пожежі вирують на континенті з середини вересня 2019. На боротьбу зі стихією мобілізовано близько 3 тисяч громадян.

Недавні зниження температури й зливи дозволили, взяти під контроль пожежу площею понад пів мільйона гектарів, що бушувала на північному заході від Сіднея з кінця жовтня.

Разом з тим ті ж дощі принесли й нові біди. В штаті Новий Південний Уельс вони призвели до загибелі таких видів риб, як австралійський окунь, вугор, кефаль, оселедці, піскар і сом. Дощові потоки змили в річки попіл та бруд після пожеж. через що зменшилася кількість кисню. Повідомлення про мертву рибу місцеві жителі стали передавати екстренним службам з грудня минулого року.

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