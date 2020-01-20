Російський політик Володимир Жириновський розповів, як Росія повинна була вчинити з колишніми радянськими республіками

На його думку, після розпаду СРСР Росії слід було по-іншому повести себе по відношенню до здобувших незалежність республік.

«В СРСР за рахунок російського народу утримувались всі національні окраїни. Треба було залишити їм аграрний сектор, а всю промисловість, транспорт і інші багатства концентрувати в російських регіонах. Тоді ніхто не пішов з-під влади Москви, а Росія жила б багатше і краще»,- заявив він.

Нещодавно ми писали, що скандальний російський депутат Володимир Жириновський посипав черговими маячними ідеями.

Депутат нелегітимною Держдуми Росії Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними заявами, знайшов нових ворогів з якими необхідно розібратися.

За словами скандального депутата, якщо раптом почнеться вторгнення в Іран, як колись в Ірак, бомбардування, це обов'язково підірве ситуацію на Південному Кавказі. А Російській Федерації нібито прийдеться всіх рятувати.

«Біженці підуть на північ. А на півночі – Вірменія, Азербайджан і Грузія. І все це буде зім'яте. І знову російська армія прийде рятувати країни Південного Кавказу. Нам важливо, щоб це не сталося. Це не десь там Австралія горить. Шкода, але це далеко», - заявив Жириновський.

Скандальний Жириновський закликав не чіпати Іран, адже нібито краще, що може зробити РФ - це співпрацювати з ним: продати системи ППО і відправити туди свій флот, сухопутні бази.

«А Іран – ось він, поруч. Потім Середня Азія, Туркменія. Тому чіпати Іран не можна. Ніхто до Ірану торкатися не має. Він повинен купити у нас найпотужніші системи ППО і закрити своє небо, закрити кордони. І наш флот повинен стояти там, і сухопутні бази», - зазначив скандальний політик.